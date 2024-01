Calcio In Prima il derby è del Romagnano Matelli elogia il gruppo "Successo meritato" Fruzzetti match winner

Il derby col Serricciolo è del Romagnano che lo ha sopravanzato in classifica. "Vittoria meritata – commenta Gianluca Matelli, vice dello squalificato mister Dati –. Noi siamo partiti meglio e nei primi venti minuti abbiamo creato tre occasioni per sbloccare il risultato. Loro hanno segnato al primo tiro in porta e poi hanno legittimato il vantaggio costringendo Nicodemi, ottimo il suo rientro, a un paio di parate. Nella ripresa, però, si è giocato ad una porta. Abbiamo cambiato un paio di cose e iniziato ad attaccare con più uomini. Se butti tanti palloni in mezzo e hai un giocatore come Bertuccelli in area di rigore un gol prima o poi te lo trova ed è quello che è successo. Abbiamo continuato a premere e alla fine è arrivato anche il gol vittoria di Fruzzetti (nella foto). E’ vero che il Serricciolo ha colpito un palo ma è stata l’unica occasione che ha avuto in tutta la ripresa. Siamo contenti della prestazione e di come i giocatori hanno retto anche fisicamente su di un campo fangoso e pesante".

"Questo è un risultato che ci da più tranquillità – conclude – ma non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia durante la settimana perché domenica ci attende una partita a Corsanico contro la penultima in classifica che non possiamo assolutamente sbagliare".

Gianluca Bondielli