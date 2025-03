Calcio, in prima il montignoso di alberti archivia la pratica mulazzo e mantiene il primato con un punto di vantaggio sul corsagna. "Dobbiamo pensare a dare sempre il massimo e sperare di restare davanti a tutti»

A sole quattro partite dal termine della stagione regolare, il Montignoso continua a guardare tutti dall’alto. Lo fa grazie all’importante vittoria di domenica scorsa nel derby contro il Mulazzo con cui i ragazzi di Alberti hanno mantenuto il punto di vantaggio sul Corsagna, che nel frattempo ha liquidato con un 3-0 la pratica Unione Tempio Chiazzano.

"Una partita dominata da parte del Montignoso – ha analizzato il direttore generale dei rossoblù, Enrico Mori –, che ha avuto diverse occasioni già nel primo tempo con il palo di Granai e le chance per Costa e Vatteroni". A decidere un match rimasto però bloccato, come spesso accade, è stato un gol sugli sviluppi di un calcio piazzato: corner per i padroni di casa, mischia in area e Giulianelli che deposita in rete un pallone che vale tre punti pesantissimi. Archiviato il successo contro una squadra che, come ricordato dal tecnico dei montignosini, "già ci aveva messo in grande difficoltà all’andata e che si è molto rinforzata con il mercato invernale", adesso capitan Verduci e compagni vedono sempre più vicino il traguardo. Servirà ancora massima concentrazione già a partire da questa domenica, quando i rossoblù faranno visita ai Diavoli Neri Gorfigliano, penultimi in classifica e assetati di punti per entrare almeno in zona playout, mentre il Corsagna sarà impegnato contro il Città di Capannori, terzo in classifica ma reduce dalla sorprendente sconfitta patita in casa del CQS Pistoia.

"Andiamo avanti domenica dopo domenica" resta il mantra di mister Alberti, che aggiunge: "Siamo coscienti del fatto che chiunque incontreremo giocherà al 110%, avendo di fronte alla capolista. Noi pensiamo solo a dare il massimo e speriamo di trovarci davanti a tutti il 12 aprile. Se non ci saremo, significa che qualcuno è stato più bravo di noi e allora gli stringeremo la mano".

Alessandro Salvetti