Calcio In Prima il Romagnano insegue i playoff. Trasferta trabocchetto in casa del Capannori Il Romagnano cerca di avvicinarsi alla zona playoff nel campionato di Prima Categoria, affrontando il Città di Capannori. Entrambe le squadre sono in buona forma, ma il Romagnano ha il vantaggio di avere una rosa quasi completa. Il portiere Nicodemi, nonostante sia ancora infortunato, sarà in panchina mentre Mariani tornerà a essere il titolare.