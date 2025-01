Calcio In Seconda Categoria riflettori puntati sul derby tra Filattierese e Fivizzanese. Monzone all’esame Carrarese G.. Ostacolo Atletico per il San Vitale

La “diciottesima“ di Seconda Categoria manda in scena questo pomeriggio alle 15, lo scontro nobile tra Monzone (punti 33) e Carrarese Giovani (37). A confronto sul “Giannetti“ la quarta forza del campionato che ospita la seconda, due formazioni che assieme sommano qualcosa come 70 punti, un dato numerico che di fatto elegge l’incontro a big match. Una domenica importante per entrambe le squadre che inevitabilmente finirà per richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Ebbene sì, siamo percorsi dal medesimo punto di domanda, ovvero quante chance di portare ad un sol punto lo svantaggio ha il Monzone dalla squadra di Incerti? Dieci, venti, quaranta su cento? Chiaramente queste chance possono diventare intere se oggi di fronte ai propri sostenitori batte la Carrarese Giovani unica squadra ancora imbattuta del girone.

"È una partita molto difficile – sostiene il ds biancorosso Mastorci –. Carrarese Giovani è l’unica squadra imbattuta, attrezzata per vincere il campionato. Affronteremo una corazzata, consapevoli che non abbiamo nulla da perdere. Giocheremo al massimo vendendo cara la pelle. Questo sicuramente".

"Partita ad altissimo rischio – ha detto il tecnico marmifero Incerti –. Affrontiamo una formazione che fin qui ha fatto del fattore campo il proprio fortino. Dovremmo essere bravi nel calarci subito nella gara". Alla “Selva“ c’è Filattierese-Fivizzanese, derby che potrebbe aprire nuove prospettive soprattutto per i verdeoro di De Angeli vittoriosi nel mercoledì di recupero contro la Folgore Segromigno, mentre Villafranchese e Pontremoli mandano in onda la seconda Stralunigianpalla.

La giornata è di quelle che passerà severamente al setaccio fra chi è in fase, lievitativa e chi invece sta subendo una leggera flessione. Nel nostro caso ne siano consapevoli San Vitale e Atletico Carrara, oggi a confronto. Trasferta insidiosa per il Ricortola in casa del Pontasserchio. Dallas Romagnano contro il Corsanico è chiamato a far valere il fattore campo.