Calcio In Seconda la Carrarese Giovani prende il largo. Vacca predica prudenza: "Vietati voli pindarici»

Il vento soffia decisamente a favore della Carrarese Giovani che ha chiuso l’andata sul tetto più alto della classifica e iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno restandovi. Nelle ultime due partite del girone discendente ha battuto San Prospero Navacchio e Lido di Camaiore, portando a otto la serie di risultati utili consecutivi con una produzione di 24 punti su 24 a disposizione, 18 le reti realizzate e due quelle subite. Potrebbe bastare questo dato per evidenziare come, oggi più che mai, la squadra di Mauro Nardini viaggia a vele spiegate verso la nobiltà assoluta.

"Calma e gesso – afferma il dirigente dei gialloblù Marco Vacca –. Siamo appena alla seconda di ritorno, ne mancano di tappe dolomitiche da affrontare e tutto può ancora succedere. No, niente voli pindarici, in questi giorni c’è l’assoluto bisogno di programmare partita dopo partita. Vero, siamo in testa, però per come sento dire in giro non siamo la sorpresissima del torneo, siamo semplicemente la squadra che fin qui sta giocando bene, che ha i mezzi per restare a lungo sul tetto più alto della classifica e quindi diventa normalissimo che tutti gli altri ci stiano dietro".

Domenica, contro ogni pronostico, il Montignoso è andato a vincere in casa della Fivizzanese. La Medicea con questa sconfitta, la seconda consecutiva, è stata raggiunta a 34 punti dalla squadra rossoblù, la coppia ora insegue a sette lunghezze i marmiferi. Una fermata, quella dei lunigianesi, immeritata, determinante ai fini del risultato finale l’espulsione (meritata) del portiere Mariani che ha lasciato i compagni negli ultimi trenta minuti in inferiorità numerica dopo aver rimesso sul binario della parità il big match. La Villafranchese batte l’Atletico Carrara confermandosi matricola terribile. Il derby Filattierese Monzone certifica la crisi dei granata di Mastrini allo loro quinta sconfitta nelle ultime sei partite Perde ancora il San Vitale lo imita il Ricortola.

Ebal.