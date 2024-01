Calcio In Seconda la matricola giallonera è la vera rivelazione. E’ la Villafranchese l’incubo delle grandi

Se fossero assegnati gli Oscar del calcio lunigianese per l’anno 2023, una statuetta la meriterebbe la Villafranchese. Non solo per quello che ha saputo fare nella prima parte dell’anno, concluso con la conquista del passaporto-promozione passando attraverso i playoff, ma anche per quanto ha fatto nei primi quattro mesi del campionato di Seconda Categoria. Sulle scorie di una piccola delusione per la mancata riconferma di Bellotti, la Villafranchese ha deciso di affidarsi al silenzioso condottiero Gianluca Conti, che attraverso una piccola rivisitazione in sede di campagna acquisti, apparsa molto audace, a una giornata dalla fine del girone di andata, si dimostra vincente.

La cavalcata della matricola giallonera è stata fin qui esemplare, se è vero che, dopo le prime 14 giornate, Luca Caroli e compagni si trovano sul quarto posto della classifica, qualcosa di estremamente positivo è stato fatto dal gruppo dirigente giallonero diretto da Diego Giacopinelli. In buona sostanza i segreti di questo quarto posto, dietro gli squadroni Carrarese Giovani, Fivizzanese e Montignoso, sono racchiusi nei numeri. La Villafranchese ha vinto 8 partite, pareggiate 2 e perse 4 e vanta inoltre il pieno merito di aver sconfitto l’attuale reginetta Carrarese Giovani e la sua immediata inseguitrice Fivizzanese. I meriti di questo quarto posto, parziale ma significativo, vanno ricercati, oltre che nel valore del mister e delle scelte societarie, in una squadra che, in effetti, non ha grossi punti deboli. La rosa, è formata per gran parte da elementi che da anni sono protagonisti sul palco della seconda, quindi in grado di offrire notevoli garanzie in ogni settore. Di là dalla difesa, che poggia sul portierino Francesco Liccia formata dal quartetto Riccardo Caroli, Mattia Conti, Valentini e Luca Caroli, con Martinelli, Pucci e Mattia Mandaliti nel ruolo di rincalzo di lusso, la squadra ha dimostrato di andare in gol con il duo Giannotti-Conedera. In attesa del pieno recupero degli ultimi arrivati Branca, Gueie Pape, le “vespe“ poggiano molto anche sulle geometrie di “Giotto“ Jacopo Manganelli, Formentini, degli affondi di Marchionna, Baldassini, Samuele Menchini, si affacciano al 2024 affrontando l’ultima asperità del girone di andata rappresentata dall’arrivo sul “Bottero“ dello Sporting Camaiore.

"E’ un campionato equilibrato, dove tutto può accadere – sottolineano il presidente Diego Giacopinelli e il segretario Davide Liccia –. Molte squadre, anche meno quotate, possono portarti via punti preziosi. La Villafranchese si è mossa bene in ogni situazione, ma la lotta per la conquista dei playoff sarà molto dura. Certamente noi lotteremo fino all’ultima giornata per tentare di mettere a segno la grande impresa".

Ebal.