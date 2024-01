Calcio In Seconda mister Secchiari ha detto addio al Monzone La Carrarese Giovani è regina d’inverno

Il crescendo rossiniano della Carrarese Giovani (35) è stato premiato dal titolo di campione d’inverno. Se si considera che, in genere, il titolo di metà stagione negli ultimi dieci anni ha fatto per ben sette volte da preludio a quello finale, l’ottimismo dei vertici societari del club gialloblù e dei suoi impazienti tifosi appare del tutto fondato. Dunque, il girone di andata del torneo di Seconda si è concluso nel segno della squadra diretta da Mauro Nardini vittoriosa in casa del Ponte alle Origini (14). L’undici marmifero nel corso del girone ascendente si è rivelato bravo a evitare una serie di buche pericolose e nelle ultime giornate ha innestato la sesta marcia e scavalcato sul tetto più alto della classifica la Fivizzanese (34) che aveva fatto sventolare sul pennone più alto della graduatoria la loro bandiera per tredici giornate.

Al contrario, è finito fuori strada e come se non bastasse di fronte ai propri sostenitori, il colosso Montignoso (30) matato dai terribili ragazzi della Filattierese (28) con un eurogol di D’Imporzano e la forza d’urto dell’intramontabile “cuore pulsante“ Mori entrato in corso d’opera per trasmettere alla giovane truppa cosa significhi essere vestito da cima a fondo dei colori verdeoro. Dopo il capitombolo i rossoblù di mister Alberti si scollano dal duo di testa Carrarese Giovani (35) Fivizzanese (34) di cinque e quattro punti. Con un pizzico di fortuna, ha compiuto il suo dovere il Ricortola (27), che si aggiudicato il derby contro il mai domo san Vitale, da domenica sera i neroverdi hanno raggiunto sul quinto predellino la Villafranchese (27) costretta dividere la posta contro lo Sporting Camaiore (15).

Il Monzone (18) sì è aperto al 2024 arenandosi un’altra volta di fronte al Massarosa (23). Una sconfitta che ha portato alle dimissioni (irrevocabili) il tecnico Augusto Secchiari. L’Atletico Carrara (14) alla ricerca del massimo risultato si fa imporre dall’ex fanalino di coda Ospedalieri (10) la divisione della posta.

Ebal