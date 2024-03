Calcio Juniores: a segno Simonelli, Novoa e Lazzeroni. Il derby è della Pontremolese. Serricciolo costretto alla resa

Pontremolese

3

Serricciolo

1

PONTREMOLESE: Razzoli, Antolini (12’ Bonotti), Bortolasi, Agolli, Arrighi, Costi, Novoa (54’ Gaddari), Santoni (84’ Della Pina), Ghiselli (82’ Sabini), Simonelli, Lazzeroni. All.Giovannoni-Ferrara.

SERRICCIOLO: Argilla, Califfi, Calcinari, Tonelli, Viaggi, Spadoni, Domenichelli (69’ Gilli), Barbasini, Di Negro, Carli, De Vizia (77’ Mahrach). All. Bambini.

Arbitro: Cavallini di Filattiera.

Marcatori: 24’ Simonelli, 29’ Novoa, 49’ Lazzeroni, 89’ Di Negro.

PONTREMOLI – Derby juniores con tanti gol, emozioni ed errori, un derby seguito da tanta gente, ben arbitrato e vinto dalla Pontremolese. Una sorta d’impresa per gli azzurrini di Giovannoni-Ferrara, proprio nella partita più sentita della stagione. La Pontremolese ha firmato una sorta di capolavoro per quanto messo in visione sotto la luce artificiale del sussidiario del Lunezia contro la mai doma squadra diretta dall’ex numero 3 della Pontremolese Nicola Bambini. Subito autoritari i padroni di casa: ottimo intervento di Argilla su conclusione violenta di Novoa che con Ghiselli forma una grande coppia d’attacco. I primi due gol scaturiscono da angoli: sul primo Simonelli tocca in rete sul secondo palo, mentre Novoa alla mezz’ora incorna ottimamente il centro di Agolli. A inizio ripresa il Serricciolo crea due buone occasioni per dimezzare lo svantaggio, ma è Lazzeroni a trovare l’incursione in area per il morbido tocco del 3-0. Il Serricciolo comunque non demorde e nel finale trova il gol con l’ottimo Di Negro servito da Gilli.

Ebal.