CALCIO JUNIORES ELITE. Zenith e Maliseti Seano sorridono

Torna alla vittoria la Juniores Elite della Zenith Prato. Nel posticipo della prima giornata del 2024 i bluamaranto si impongono 2-0 sul campo del San Giuliano. A trascinare i lanieri sono le reti di Lombardi e Dessi, che garantiscono di superare l’ostacolo rappresentato dalla penultima della classe. Dopo questo successo la Zenith si ritrova in seconda piazza a 27 punti a pari merito con Affrico e Fratres Perignano. La vetta invece dista due lunghezze ed è detenuta dal Pontassieve. Chi sorride è anche il Maliseti Seano che comincia l’anno col piede giusto imponendosi 3-1 al Comunale contro il Firenze Ovest. La sfida vede tre marcatori differenti per gli amaranto: Osasumwen, Dardha e Mema, che vanificano il gol della bandiera ospite di Kane. In classifica la truppa di mister Di Vivona sale a quota 23 punti, al sesto posto assieme al Fucecchio. La zona Coppa Toscana è distante solo due punti. Gli altri risultati di giornata: Affrico - Pontassieve 0-0, Atletico Piombino - Arezzo Academy 2-3, Fratres Perignano - Sestese 3-1, Fucecchio - Lastrigiana 1-0, Montelupo - Fornacette Casarosa 1-1, San Marco Avenza - Grassina 1-1.