Calcio juniores nazionale. I verdi vincono nel finale a Figline e vedono i play-off

FIGLINE: Sartoni, Orsini, Amorosi (82’ Albani), Bonci, Fagioli, Dolfi, Lepri (65’ Demichelis), Galli (90’ Vivoli), Berti, Buset (75’ Poggesi), Iaiunese (75’ Babi). A disp. Tortelli, Pestelli, Barberio, Bianchi. All. Nocentini.

FEZZANESE: Mazzola, Salvetti, Ferrari G., Ferrari R., Zappelli (76’ Cuccio), Battini (80’ Agotani), Bracco, Carli, Perez Mendez (19’ Tetteh), Sacchelli, Elmazi (45’ Roncarà). A disp. Brogi, Pepe. All. Ponte.

Arbitro: Como (assistenti Marco e Gian Luca Liberatori) di Arezzo.

Marcatori: 11’ Buset, 21’ Galli, 36’ Battini, 90’ Bracco, 93’ Roncarà.

Note: al 51’ Sartoni para un rigore a Roncarà. Al 75’ espulso Sacchelli.

FIGLINE – Impresa della juniores nazionale della Fezzanese che, in dieci dal 75’ per l’espulsione di Sacchelli per doppia ammonizione, vince in rimonta negli ultimi minuti 3-2 a Figline e raggiunge il quinto posto che vale la qualificazione ai play-off. Fiorentini in vantaggio all’11’ con un tiro ad incrociare di Buset. Al 19’ annullato gol a Salvetti per fuorigioco. Al 21’ raddoppia Galli con un tiro da posizione defilata. Al 36’ Battini accorcia le distanze con un gran tiro. Al 51’ i verdi potrebbero pareggiare ma Roncarà si fa parare un rigore da Sartoni. Al 90’ pareggia Bracco dopo aver rubato palla. Al 93’ il gol partita di Roncarà con una pregevole azione personale.

Paolo Gaeta