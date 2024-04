Calcio Juniores nazionali. Fezzanese mette il turbo. Montevarchi si arrende

Fezzanese

2

Aquila Montevarchi

0

FEZZANESE: Mazzola, Banti (62’ Tetteh), Salvetti, Bruni (80’ Elmazi), Ferrari G., Battini, Ferrari R., Carli, Perez Mendez (65’ Bracco), Sacchelli (74’ Roncarà), Zappelli. A disp. Gaggini, Brogi, Cuccio, Agotani. All. Ponte.

AQUILA MONTEVARCHI: De Gennaro, Gori, Talenti, D’Alessandro (59’ Dago), Carnevale, Bigazzi, Resuttana, Tommasini, Giusti, Vignoli (63’ Myrtaj), Dini. A disp. Neri, Rus, Valentini, Santini, Fabbrini, Malaj, Falsini. All. Sireno.

Arbitro: Lena di Spezia (assistenti Nista e Rabito).

Reti: 39’ Ferrari R., 83’ Elmazi.

PAGLIARI – La Fezzanese si conferma la bestia nera dell’Aquila Montevarchi; dopo averla battuta 1-0 in Toscana si ripete anche al ‘Cimma’ di Pagliari vincendo per 2-0. Equipe di Giulio Ponte superlativa dato che si è imposta sulla seconda forza del girone, battuta solo due volte in campionato proprio dai i fezzanoti che si confermano al sesto posto. Al 7’ Bruni colpisce e la traversa con un bel tiro al volo. Al 9’ Perez Mendez arriva tardi di un soffio su bel cross di Salvetti. All’11’ Mazzola è bravissimo a respingere il tiro ravvicinato di Tommasini e sulla ribattuta salvataggio sulla linea di Salvetti sul tiro di D’Alessandro. Sblocca al 39’ Riccardo Ferrari che sorprende De Gennaro su punizione. Al 43’ Tommasini, su errore in appoggio di Gabriele Ferrari, calcia clamorosamente alto a tu per tu col portiere. All’83’ il raddoppio del neoentrato Elmazi su assist di Carli.

P.G.