Calcio juniores provinciale. Casale e Pietà, le capolista in campo

Giocheranno in contemporanea domani con inizio alle 15 le due capolista del campionato Juniores provinciale Casale Fattoria 2001 e Pietà 2004. I rossoblù scenderanno in campo fra le mura amiche del San Biagio ospitando la Virtus Comeana, mentre la Pietà affronterà al Faggi il Mezzana. L’impegno più delicato è quello del Cf 2001 che ospiterà la terza forza del torneo, un gruppo mediceo che già l’anno passato ha sfiorato il titolo provinciale e che ora vuole ridurre il gap dal vertice. Non facilissimo l’impegno della Pietà 2004 che attende il Mezzana, sesta forza del campionato a pari merito con la Valbisenzio Academy. I gialloblù hanno collezionato vari ko e sembrano alla portata della capolista che ha subìto una sola sconfitta. Ultime chance per risalire la china per Tobbiana, quarta, e Montemurlo Jolly, quinto. I gialloblù attendono domani alle 14.30 il Chiesanuova, mentre i biancorossi sfidano al Nelli il Prato Nord. Gli altri match: Galcianese - La Querce, Settimello - Jolo, Valbisenzio Academy - Tavola, Vernio - Paperino San Giorgio.