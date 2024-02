Calcio. La Briglia vola in finale di Coppa Faggi

La Valbisenzio Academy è sempre più in testa al campionato, mentre La Briglia Vaiano vola in finale di Coppa Faggi. E’ la sintesi del mercoledì di calcio dilettantistico andato in archivio pochi giorni fa, a proposito della Terza Categoria. La gara di cartello era indubbiamente Las Vegas – Valbisenzio, il derby valido per il recupero della quattordicesima giornata di campionato svoltosi al Canovai. Si prospettava un incontro combattuto, invece si è rivelato un confronto a senso unico: Pacca, Gramigni, Rossellò, Lunghi e Mazzola hanno griffato il 5-0 che lancia gli uomini di coach Antonio Imbriano a 42 punti in classifica. Ben sei in più della coppia San Giusto – La Briglia, che procede in tandem a 36. Può ancora succedere di tutto, ma si tratta indubbiamente di un margine importate, che fa del club valbisentino il favorito in chiave promozione. Occhio però a La Briglia, che con il 3-0 inflitto ad Usella al Carmignano (Spata, Tronchi, Lusha) ha staccato il pass per la finalissima di coppa, dove se la vedrà con il San Giusto. E i vaianesi a questo punto possono sognare il bis, dopo la vittoria del 2018/19.