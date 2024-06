Calcio. La Colligiana riparte da un quotato settore giovanile. Prima squadra in alto mare e completamente da ricostruire

E’ cominciata dai "piccoli" la costruzione delle squadre della Colligiana che affronteranno la stagione 2024-2025: nelle ultime settimane, infatti, la società biancorossa ha annunciato la conferma di numerosi giocatori delle squadre Allievi e Giovanissimi, che nell’ultimo anno sono riuscite ad ottenere risultati straordinariamente positivi. Il club valdelsano, un tempo ben noto per la qualità del proprio settore giovanile, dopo alcuni anni di appannamento sembra essere tornato ai fasti passati, come dimostrano le vittorie dei rispettivi campionati ottenuti dai Giovanissimi Provinciali, il secondo posto degli Juniores Provinciali e la terza posizione degli Allievi Provinciali. Risultati di prestigio, che spingono il gruppo dirigente guidato dal presidente Massimo Rugi a continuare sulla strada intrapresa, ritenendo, tra le altre cose, che il settore giovanile possa rappresentare un importante serbatoio per la prima squadra.

Prima squadra che, invece, ancora deve iniziare il percorso che la porterà verso la prossima stagione, dopo la mezza delusione rappresentata dal campionato da poco concluso: dopo il secondo posto conquistato l’anno precedente, infatti, l’esclusione dai play off ha rappresentato un passo indietro, dovuto soprattutto ai quasi tre mesi di grave appannamento che la squadra ha vissuto nel cuore dell’inverno. Dopo l’addio, pochi giorni dopo la fine del campionato, del tecnico Giacomo Chini (nella foto), autore del ‘miracolo’ che aveva portato i biancorossi alla piazza d’onore nel 2023, e quello piùà recente del portiere Alessandro Chiarugi, con tanto di messaggio vias sociale, i tifosi colligiani sono ora in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore. Mistero, naturalmente, anche per quanto riguarda la rosa, che non potrà però sicuramente contare sull’ormai ex capitano Manuel Mugnai: l’esperto fantasista si è infatti accasato al San Gimignano.