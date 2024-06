Calcio. La Pianese fa il primo passo verso la C. Confermato il diesse Francesco Cangi

Presentata regolarmente la domanda di ammissione alla Serie C 2024/ 2025, la Pianese sta gettando le basi della prossima stagione. Il primo passo ufficiale la conferma del ds Francesco Cangi (nella foto). "La Pianese comunica la prosecuzione del rapporto – si legge nella nota ufficiale della società –. Il diesse guiderà l’area tecnico-sportiva dopo un biennio in cui i risultati sono stati straordinari, con la vittoria dei play off nella stagione 2022/2023, e la fantastica cavalcata nella stagione 2023/2024, conclusa con la conquista della promozione tra i professionisti. Cangi è già al lavoro per presentare le prime conferme". Data per scontata la conferma del tecnico Fabio prosperi, uno dei nomi ‘caldi’ è quello di Niccolò Ledonne: il classe 2004 (10 i gol e 11 gli assist che hanno contribuito alla promozione in Lega Pro delle zebrette), in scadenza con la Juventus a fine mese, potrebbe rinnovare con il club torinese ed essere girato nuovamente in prestito alla Pianese.