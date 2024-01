Calcio La rassegna di Promozione al giro di boa. Acuto della San Marco. Tre punti importanti per il tecnico Alessi

La San Marco ha chiuso il girone d’andata con un successo interno che ne alimenta il percorso salvezza. "Tre punti importanti contro una Larcianese che mi ha impressionato – il commento del tecnico David Alessi (nella foto) – sia per qualità tecnica che per esperienza. Noi abbiamo fatto una buona gara cercando di imporre il nostro gioco. A tratti ci siamo riusciti e negli altri frangenti siamo rimasti compatti ed abbiamo saputo soffrire. Siamo migliorati sicuramente nel livello di attenzione. Se rischi meno e non prendi gol, poi, ti può bastare un episodio a favore per portare a casa la partita".

E’ stata la prima da titolare in maglia rossoblu per l’ex Serie A Lorenzo Pasciuti. "Il suo innesto è un toccasana – sottolinea il mister apuano –. Sta portando l’esperienza che mancava a questo gruppo molto giovane. Adesso ci attendono altre due partite fondamentali. La prima domani in Coppa a Pieve Fosciana su un campo difficile contro una squadra tignosa. Andiamo là con due risultati a favore e con la consapevolezza che approdare ai quarti di finale ci aprirebbe una strada interessante. Perderemo lo squalificato Zuccarelli ma recupereremo Franzoni e Shqjpi. Domenica in campionato, invece, ospiteremo l’Alleanza Giovanile in un altro match cruciale per la salvezza".