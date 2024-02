Calcio: la sfida all’Osimana. Bmg da urlo in Coppa: "Ora testa al campionato»

PERUGIA – "Il vantaggio è notevole ma ancora ci sono 90 minuti da giocare e l’Osimana, al ritorno, con i rientri di Alessandroni e Tittarelli sarà un’altra squadra". Francesco Farsi mette tutti in guardia. Nonostante il successo per 2-0 ad Osimo nell’andata degli ottavi di finale della coppa nazionale di Eccellenza, il tecnico dell’Atletico Bmg è già proiettato sulla gara di ritorno in programma mercoledì 28 a Massa Martana. "No, ad essere sinceri – continua Farsi – io sono proiettato sulla gara di domenica con l’Angelana. Il campionato incombe e noi adesso dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti". Se però è vero che vincere aiuta a vincere… "Quello senza dubbio ma abbiamo 6 punti di vantaggio sulla zona playout, non possiamo ancora dormire sonni tranquilli. E a questo punto la coppa è ancora di più un obiettivo. Sappiamo che è un cammino durissimo ma la società ci ha chiesto di provare in tutti i modi ad arrivare in fondo". Che, tradotto in termini di obiettivi, significa conquistare la promozione in serie D. "Era e resta un sogno ma sognare non costa nulla. Rischiamo di svegliarci tutti sudati però se continuiamo a dormire. L’Angelana è dietro l’angolo poi, la domenica successiva, andremo a Città di Castello e sarà una gara fondamentale per mettere un’ipoteca sulla salvezza. Massima concentrazione. In questo mese ci giochiamo un’intera stagione".