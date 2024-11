Calcio: l’anticipo del sabato di Promozione. Il Pietrasanta capolista cerca la 9ª sinfonia...con fuga. Oggi il big-match al “Lunezia“ con la Pontremolese

Oggi nell’anticipo big-match che apre la 13ª giornata del campionato di Promozione Toscana al “Lunezia“ di Pontremoli il Pietrasanta reduce da otto vittorie di fila cerca la... nona sinfonia!

Il Pietrasanta è (meritatamente) primo in classifica a +3 sulla seconda San Giuliano (... che a sua volta anticipa oggi, sul campo della Lampo Meridien) ed ha spedito a -7 la Real Cerretese battendola 2-0 domenica scorsa nel match che metteva di fronte prima contro terza. E anche oggi di fatto sarà prima contro terza dato che la Pontremolese risulta con 13 punti in classifica... ma solo perché ha il -10 di penalizzazione iniziale (che poi potrebbe essere ridotta o, qualcuno dice, anche tolta integralmente, in corso d’opera). Dunque sulla carta è come se avesse 23 punti: 6 in meno del Pietrasanta... sul campo. Oggi alle 14.30 dirigerà Gianluca Noto di Pisa, coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Federico Costantini di Livorno.

"Mi aspetto una partita difficile perché la Pontremolese è forte e ambiziosa, con tanti giocatori di qualità come Baudi, D’Antongiovanni, Cucurnia, Vannucci e Filippi – commenta il tecnico Giuseppe Della Bona – noi ci faremo trovare pronti e attenti".

Nei biancocelesti out l’infortunato Da Prato (che ne avrà per un mese circa), Laurini (che non è ancora pronto) e Bertozzi (influenzato) ma rientra il 2005 Bartoli in difesa. Dubbi sul modulo.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Citti; 2 Bartoli (’05), 5 Terigi, 6 Laucci; 7 Szabo, 4 S. Ceciarini (Aquilante), 8 Biagini, 3 Della Pina; 10 Mattiello; 9 Bruzzi, 11 A. Remedi. All. Della Bona.