Calcio. L’Asd Monteriggioni festeggia. Giovanissimi provinciali al top

Festeggia i suoi ragazzi, l’Asd Monteriggioni. La squadra dei Giovanissimi provinciali (nelle foto) ha vinto lo spareggio-vittoria con la Colligiana e il prossimo anno parteciperà al Campionato regionale. Una bella soddisfazione per i tecnici Enrico Favarin e Riccardo Paradisi e per tutta la società. "Siamo orgogliosi della nostra squadra – ha commentato il direttore generale Gianni Graziotti –, considerando anche il fatto che sono scesi in campo dei 2009, anziché dei 2010. Gli stessi che giocheranno anche la prossima stagione". "L’inizio non è stato semplice – ha proseguito – perché i ragazzi hanno pagato un po’ lo scotto della categoria, presentatisi ai nastri di partenza dopo un doppio salto. Ma poi si sono assuefatti alla nuova realtà, hanno preso la rincorsa e hanno centrato diciassette vittorie consecutive, riuscendo ad agganciare la Colligiana al primo posto e a giocarsela allo spareggio. Centoventisette i gol realizzati, 31 quelli subiti: un bel percorso". E a Staggia, quindi, la festa, per il 5-3 finale (1-1 al termine del triplice fischio). "La sfida si è decisa ai rigori, proprio all’ultimo. Una gioia doppia considerando che negli ultimi due campionati avevamo chiuso al secondo posto". Momenti che riconciliano con il calcio. "Assolutamente sì – ha affermato Graziotti – ma che, soprattutto, ripagano del lavoro e dei sacrifici, quelli che ci sono sempre dietro a un risultato sportivo. Noi siamo una società piccola, ma organizzata e che può contare su un bell’impianto". Non a caso, nella stagione appena passata, il Siena ha deciso di allenarsi proprio a Uopini, mentre l’Asta Taverne ne ha fatto la sua ‘casa’ per le gare interne del campionato di Eccellenza ed è lì che ha festeggiato la salvezza. Il campo ha ospitato anche il Torneo di Viareggio. "E’ una struttura nuova, ben tenuta e la posizione, visto che è isolata e nascosta, la favorisce – ha sottolineato il dg del Monteriggioni –. Sono contento che la Robur abbia potuto preparare al meglio, proprio nel nostro impianto, la sua stagione vittoriosa". Sono anche attese novità per il futuro: già da qualche tempo è in piedi il progetto di una fusione tra il Monteriggioni e il Badesse, mancano gli ultimi step perché possa diventare realtà.

A.G.