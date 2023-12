Calcio Mezzani alla Fivizzanese e Pape alla Villafranchese. Costi alla Pontremolese. Rossi è del ValliZeri

Dopo essersi assicurata le prestazioni del jolly Bruzzi, in sostituzione del lungo degente Parmigiani, e dopo aver capito che l’infortunio capitato a Vignozzi lo terrà lontano dai campi di gioco per alcuni mesi, la Pontremolese ha nuovamente riaperto le porte del mercato in entrata. Dopo un lungo corteggiamento, andato avanti per diverse settimane, il direttore tecnico della solcietà azzurra Simone Lecchini è riuscito a metter fine alla lunga telenovela con Marco Costi. Il possente difensore, fino a mercoledì ancora in forza alla San Marco Avenza, ha firmato la lista trasferimento che nell’anno nuovo lo vedrà protagonista con la squadra di Bracaloni. "Prima di tutto ringrazio la dirigenza della San Marco che, forte del contratto che mi legava a loro, mi ha dato l’opportunità di scegliere una nuova destinazione. Dopo aver parlato diverse volte con il direttore Lecchini, in cima alla lista dei miei desideri c’è stata la società pontremolese. Prometto impegno e soprattutto voglia di lottare fino all’ultimo per vincere".

Gli altri affari. Un guizzo all’ultimo tuffo, prima di vederselo sfilare, il ValliZeri torna in primo piano sul mercato. La società valligiana si è assicurata le prestazioni di Samuel Rossi, classe 2002, ex Filattierese. L’affare è stato definito con un blitz fulmineo messo in atto dall’uomo di mercato Andrea Bellandi che, appena fiutato la possibilità di potersi assicurare l’ex ’sette polmoni’ della Pontremolese, è entrato subito sulla stessa lunghezza d’onda dichiarandosi entusiasta di passare a difendere i colori biancoazzurri. "Ragazzo simpatico, ma soprattutto giocatore valido che può darci una grossa mano. Non potevamo lasciarci scappare un elemento così". Queste sono state le considerazioni di Bellandi. Definito il trasferimento alla Villafranchese dell’attaccante Gueie Pape, ultimi tre mesi in forza al Ceparana. Si è mossa anche la Fivizzanese, infatti il direttore tecnico Filippo Tornaboni ha ingaggiato l’ex centrale difensivo del Magra Azzurri, Alessio Mezzani.

Ebal.