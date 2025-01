Calcio, nel campionato regionale allievi. La Pontremolese si fa sorprendere dallo Zenith. I ragazzi di Chelotti meritavano almeno un punto

Zenith Prato 1Pontremolese 0

ZENITH PRATO: Mugnaini, Talanti, Mastrolia, Borselli, Sacchi, Lori, Tanteri, Moretti, Camussi, Fallani, Petroni. All.: Vallerini.

PONTREMOLESE: Ghiselli, Rosa, Ebano, Carnesecca, Palladini (79’ Carnovale), Manati (82’ Pagani), Ferri (82’ Salliu), Matellini, Quechtati, Filippi (46’ Es Sabri), Ballestracci (82’ Conti). A disp.: Bardi, Arrighi. All.: Chelotti.

Arbitro: Bouhaddou di Firenze.

Marcatore: 81’ Borselli.

PRATO – Una bella partita, molto combattuta e giocata a buoni livelli, fra due squadre che da domenica pomeriggio viaggiano a braccetto sul quarto predellino della classifica con un bottino di 32 punti, due in meno del Porcari e quattro dal San Marco Avenza seconda forza del campionato regionale allievi fin qui dominato dall’inarrestabile marcia del Pietrasanta. L’ha vinta nei minuti finali la squadra di casa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Moretti la palla era colpita di testa da Sacchi, il portiere Ghiselli compie un autentico miracolo opponendosi alla grande, ma la sfera rimane in area e Borselli è il più lesto di tutti nello scaraventarla in rete. Dieci minuti prima che i pratesi segnassero il gol partita, l’undici di Chelotti ha sprecato una ghiotta occasione con Es Sabri per sbloccare il risultato.

Domenica alle 10,30 la Pontremolese è di scena sul Lunezia per affrontare il Calenzano e mettere a segno l’immediato riscatto che serve per mantenersi nell’area nobile dei playoff.