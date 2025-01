Calcio, nel campionato regionale juniores. Una bella Pontremolese affonda la Larcianese. Le reti di Haxhiu e Di Santo decidono il match

Larcianese 0 Pontremolese 2

LARCIANESE: Bellandi, Bindi, Eletti, Lapiccirella, Gabrielli, Buoni, Pala (84’ Matteucci), Palamara, Tommasi (73’ Andreozzi), Di Lorenzo (73’ El Abudi), Favre (55’ Lovari). All. Selmi.

PONTREMOLESE: Beghini, Domenichini, Necchi Ghiri, Lucchini, Ferri, Arrighi, Santoni (69’ Pifferi), Haxhiu (81’ Gargiulo), Ghiselli (63’ Guastini), Pezzoni (67’ Lazzeroni), Mastrini (56’ Di Santo). All. Guastini.

Arbitro: Chiarini di Prato.

Marcatori: 34’ Haxhiu, 83’ Di Santo.

LARCIANO – È stato e ha vinto la Pontremolese di Guastini. Quello che non molla mai, che fa di ogni pallone una questione di vita o di morte, che ha ritrovato la voglia di lottare e non ha paura dei sacrifici. All’Idilio Cei gli azzurrini giocano la miglior partita della stagione abbattendosi sulla Larcianese: con la forza straripante di Santoni, Necchi Ghiri e Ghiselli, il genio di Haxhiu che ha sbloccato il risultato, le rincorse di Domenichini, Ferri e le voglie di Lucchini e Arrighi. È stata una Pontremolese che sta imparando a divertirsi e a divertire, sprigionando allegria con le splendide idee di Pezzoni, sorretto da una pattuglia che si identifica nello Di Santo.

Appena gettato nella mischia ha evidenziato la forza di un ciclone “forando“ per la seconda volta il portiere Bellandi. Per Beghini e compagni stato tutto bello. Da adesso non resta che continuare su questa strada, con la prossima gara interna con il Poggio a Caiano come prima tappa di una serie di scontri diretti che saranno probabilmente decisivi in chiave salvezza.

Ebal.