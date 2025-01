Calcio Nel campionato regionale Juniores. La Pontremolese mette la freccia. Sorpassato il Poggio a Caiano

Pontremolese4Poggio a Caiano1

PONTREMOLESE: Beghini, Domenichini (Lucchini), Necchi Ghiri, Ferri (Di Santo), Gargiulo (Ribolla), Arrighi, Santoni (Mastrini), Pezzoni, Ghiselli (Pifferi), Lazzeroni, Haxhiu. A disp: Stopponi, Guastini Gioiele. All.: Guastini Clemente.

POGGIO A CAIANO: Franchi, Giorgi, Giovannini, Capponi, El Amri, Maggini, Paolieri (Mammana), Salvadori (Germinara), Vela (Mbengue), Bernardo, Lascialfari. All.: Casprini.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 6’Bernardo, 26’rig. Arrighi, 42’ Domenichini, 61’ e 83’ Lazzeroni.

PONTREMOLI – Gli azzurrini di mister Guastini erano chiamati alla vittoria e i tre punti erano d’obbligo per tirarsi fuori, seppur provvisoriamente, dalle zone paludose dei playout del campionato regionale Juniores. Ma anche il Poggio a Caiano, scavalcato dai lunigianesi in classifica, non poteva concedersi passi falsi contro una diretta concorrente alla salvezza. Ed alla fine vince la Pontremolese che senza lasciarsi possedere dal nervosismo dopo la rete subita nei primi sei minuti di gioco ad opera di Bernardo, senza scomporsi prende in mano le redini del gioco, diventando, sempre più viva, coraggiosa, aggressiva e alla fine travolge la squadra di Casprini.

Davvero una bella vittoria e il merito va accreditato al tecnico di Podenzana, infatti i pontremolesi hanno fatto vedere come la loro fresca serie positiva (12 punti nelle ultime cinque partite) non fosse altro che il frutto di capacità di gioco davvero elevate. I ragazzi lunigianesi hanno infatti aggredito i pratesi, lavorandoli ai fianchi con gli esterni e trafiggerli una prima volta su calcio di rigore con lo specialista Arrighi, una seconda con un fendente dal limite di Domenichini.

Ad inizio ripresa è bravo Beghini ad opporsi al 57’ ad una conclusione ravvicinata e negare il pareggio. Scampato il pericolo la Pontremolese si distende nuovamente padrona delle situazioni e con il tornado Lazzeroni colpisce altre due volte l’undici ospite. Nel prossimo turno trasferta a Pistoia contro il Quarrata per un’altra gara difficile e da affrontare con le doti evidenziate in quest’ultimo positivo periodo.

Ebal.