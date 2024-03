Calcio, nella rassegna regionale allievi i ragazzi di chelotti VENDICANO LA SCONFITTA SUBITA ALL’ANDATA. La Pontremolese affonda il San Giuliano con le reti di Quechtati e Di Santo

Lunigiana Pontremolese

2

San Giuliano

0

LUPO: Ghiselli, D’Aleo (Pilati), Guelfi, Carnesecca (Giusti), Felici (Quechtati), Matellini (Ferri Enrico), Ferri Tommaso, Pezzoni, Lucchini (Bernieri), Di Santo (Bui), Mastrini (Netipanyj). All.: Chelotti.

SANGIULIANO: Ria, Lucchesi, Cecchini, Antoni, Beconcini, Andreotti, Chelini, Di Petrillo, Zuncheddu, Esposito, Cerri. A disp.: Nannipieri, Micheletti, Petri, Catalano, Cortopassi. All.: Grasseschi.

Arbitro: D’Elia di Lucca.

Marcatori: 59’ Quechtati, 78’ Di Santo.

PONTREMOLI – Gli Allievi regionali della LuPo hanno aspettato quattro mesi per la rivincita sul San Giuliano e riprendersi il maltolto registrato nella partita di andata persa 2 a 0. Gli azzurrini di Chelotti con l’identico punteggio, sul campo amico del Lunezia hanno consumato perentoriamente la vendetta. C’è subito da sgombrare il campo da ogni equivoco dubitativo: è stata una vittoria della LuPo meritata, limpida, supportata dal gran gioco, con due gol spettacolo firmati da Quechtati e dallo straripante Di Santo.

I neroazzurri si sono arresi ai lunigianesi proprio quando erano in molti ad attendersi il contrario: la forza d’urto e di gioco dei padroni di casa nella ripresa è apparsa evidente, il primo gol di Quechtati si è rivelato un colpo insopportabile per la squadra che ha sentito addosso tutta la furia azzurra e non ha avuto la possibilità di ribattere con argomentazioni convincenti. Poi il raddoppio dell’incontenibile Di Santo ha chiuso la partita, in un delirio in campo e sugli spalti. Il san Giuliano salito in lunigiana per poter portare via uno dei due risultati utili c’è rimasto di sale, avvilito, quasi incredulo di fronte all’applaudita banda Chelotti.

Ebal.