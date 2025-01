Calcio Prima categoria. Acquaviva capolista a casa Valdichiana. Credici Radicondoli

Delicata trasferta per la capolista Acquaviva in casa della Valdichiana: nel girone F del campionato di Prima categoria, infatti, domani i biancoazzurri tentano la fuga ma in caso di risultato negativo i giochi si riaprirebbero. Alle spalle della battistrada, il Ponte d’Arbia cercherà di frenare il Tegoleto in terra aretina ed il Torrenieri punterà a salire sempre più in alto ospitando il Capolona Quarata. Atletico Piancastagnaio favorito a Spoiano, più equilibrata Lucignano-San Quirico. Nel girone C, sempre domani, la sedicesima giornata vede al vertice della graduatoria un complicato Orbetello-Radicondoli, con la Casolese ed il Pianella che sognano un inciampo dei lagunari: i biancorossi attendono il Monterotondo ed il Pianella va ad affrontare in trasferta lo Scarlino. Tutto da vedere Badesse-San Gimignano: per i locali urge una decisa prova di carattere! San Miniato-Fonteblanda e Pomarance-Gracciano completano il programma.

Giuseppe Stefanachi