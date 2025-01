Calcio Prima categoria. Acquaviva pareggia. Colpo esterno del Torrenieri

GIRONE C

Argentario – Lornano Badesse 1-0 Continua il periodo nero del Badesse, che contro l’Argentario incassa la quinta sconfitta consecutiva: di Chiatto la rete del ko biancoceleste.

Donoratico – San Miniato 0-1 Impresa corsara del San Miniato, che grazie a una rete di conforti supera il Donoratico. Fonteblanda – Casolese 0-4 Poker esterno della Casolese: i biancorossi travolgono il Fonteblanda con le reti di Sabatino, Cuozzo, Spinelli e Soldi. Gracciano – Sant’Andrea 2-0 Gracciano supera il Sant’Andrea con Biagini e Nasca. Pianella – Orbetello 0-1 Non basta una bella prestazione al Pianella contro la capolista Orbetello, che segna al 26’ con Scatena. Radicondoli – Venturina 2-3 Sconfitta casalinga del Radicondoli, che si fa rimontare dal Venturina: dopo la rete iniziale di Gabriele Calà Campana, gli ospiti ribaltano il risultato con Vita, Duranti e Martini. San Gimignano – Pomarance 2-0 San Gimignano, con Viani nel primo tempo e Palmiero nel secondo, supera il Pomarance.

GIRONE F

Acquaviva – Montalcino 1-1 Termina in parità la sfida tra Acquaviva e Montalcino, con Pierangioli che, per gli ospiti, risponde alla rete di D’Abbrunzo. Atletico Piancastagnaio – Ponte d’Arbia 3-1 Brutta caduta del Ponte d’Arbia, che cede 3-1 in trasferta al Piancastagnaio. Bibbiena – Torrenieri 1-3 Colpo esterno del Torrenieri, che supera il Bibbiena grazie alla doppietta di Bovini e al gol di D’Aniello. Cortona Camucia – Amiata 1-0 Ancora una sconfitta esterna per l’Amiata, che cede al Cortona a causa di una rete di Petica e scivola al nono posto. San Quirico – Valdichiana 3-1 Torna al successo il San Quirico, che batte il Valdichiana: dopo il vantaggio ospite per un autogol di Romeo dopo otto minuti, nella ripresa una doppietta di Varone e una rete direttamente da corner di Provenzano ribaltano il risultato.

Marco Brunelli