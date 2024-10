Calcio - Prima categoria. Bagnacavallo e Cotignola si qualificano ai quarti di Coppa

Festeggiano in Coppa Bagnacavallo e Cotignola che si qualificano agli Ottavi, battendo Fosso Ghiaia (2-0, gol di Bravi e Bernabei) e Tozzona Pedagna (2-1, Fiorillo e Sabattani in rimonta). E questo in attesa del ritorno del campionato. Nel girone G l’anticipo di domani è Savio-Meldola con gli adriatici pronti al sorpasso. La capolista Real Fusignano riceve il Santa Sofia. Le inseguitrici a 1 punto, San Vittore e Savarna si faranno del male a vicenda, visto che è in programma lo scontro diretto. Nel girone F i recuperi non hanno sollevato la Virtus Faenza ora ultima con 3 punti: ospiterà il Fossolo dopo il pari di mercoledì col Placci Bubano. Punta alla vetta il Cotignola (terzo) in casa del Basca. Programma Prima Categoria 6ª giornata (ore 15,30). Girone G: Savio-Meldola (domani). Domenica: Carpena-Only Sport Alfonsine, F. Ghiaia-S. Pancrazio, Modigliana-Marina, R. Fusignano-S. Sofia, S.Vittore-Savarna, Sp. Predappio-Bagnacavallo, Vecchiazzano-Pianta. Classifica: R. Fusignano 11; S. Savarna, Vittore 10; S. Pancrazio 9; Bagnacavallo, Vecchiazzano, Meldola 8; F. Ghiaia, Savio, Sp. Predappio, Pianta 7; Marina 6; Modigliana 5; S. Sofia 4; Carpena 3; Only Sport Alfonsine 1. Girone F: Placci Bubano-Fly (domani). Domenica: Basca-Cotignola, Castel del Rio-Reno Molinella, Dozzese-Funo, Fontanelice-Murri, Libertas Castel San Pietro-Tozzona Pedagna, Pontevecchio-Savena, Virtus Faenza-Fossolo.

u.b.