Calcio prima categoria: buon pareggio a montecarlo, sugli scudi il portiere tonelli. Serricciolo, un punto che soddisfa. Borghetti: "Non abbiamo mai mollato»

Il Serricciolo ha iniziato la stagione con un buon pareggio in trasferta contro il Montecarlo, che si è dimostrato squadra combattiva e determinata. Una nota di merito va al portiere Riccardo Tonelli che in tutti i modi ha difeso la propria porta, mettendosi in evidenza con parate eccezionali come quelle sulla punizione di Dal Poggetto e sulla conclusione insidiosa di Tonwe. Da non dimenticare anche il miracolo con doppio intervento su Pagni e Dal Poggetto e al 90’ la deviazione in angolo con la mano di richiamo a salvare letteralmente il risultato. Degne di nota anche le prestazioni di Guelfi e Maggiore.

"È stata una gara difficile – commenta il tecnico Borghetti – giocata su un campo impraticabile. Era pieno di dossi e sconnesso e di conseguenza è stata una partita combattuta tutta sulle seconde palle, dove sicuramente soffriamo di più. Siamo una squadra più propensa a giocare palla a terra, mentre loro sono una formazione più fisica e strutturata di noi. Sono comunque soddisfatto perché ci siamo adattati e siamo stati bravi ad andare in vantaggio con una grande azione nata dai piedi di Sqhypi e Maggiore e conclusa da Barattini con una grande girata al volo. Abbiamo anche avuto un’occasione a tu per tu con il portiere avversario che poteva portarci sul 2-0. Nella ripresa, dopo 20 minuti, abbiamo subito il pareggio. È stata una sfida aperta dove potevamo segnare sia noi che loro e quindi alla fine mi sento di dire che il pareggio è giusto. Peccato, perché proprio allo scadere abbiamo avuto nuovamente una chance a tu per tu con il portiere che non abbiamo sfruttato a dovere. L’importante comunque è non aver mai mollato".

Ilaria Gallione