Calcio Prima categoria. Cadimare si rinforza. Arriva Dell’Amico

Un nuovo arrivo in casa Cadimare che ufficializza il tesseramento di Nicolò Dell’Amico (nella foto): il centrale difensivo classe ‘99 era svincolato dopo l’ultima stagione passata in Serie D con la casacca ’orange’ della Pistoiese. In carriera Dell’Amico si è formato nel settore giovanile della Fiorentina dove ha giocato fino a vestire la maglia degli Allievi nazionali. In seguito si è trasferito allo Spezia e nella Beretti di Carrarese e Pistoiese, in cui in tre stagioni ha siglato complessivamente dieci reti. Ha poi esordito tra i grandi in Eccellenza nella Virtus Viareggio con 3 gol all’attivo, per poi approdare proprio al Cadimare in Eccellenza, mettendo a segno 4 reti, infine nella stessa categoria in Sardegna nelle file della Nuorese con altre 2 marcature nel corso del campionato. "Visti i tanti infortuni eravamo alla ricerca di uno o due profili per integrare la rosa di mister Niccolò Cutugno – afferma il direttore sportivo Guido Lorenzelli – e siamo contenti di aver trovato l’accordo con Nicolò, siamo sicuri che alzerà il valore della nostra squadra. Mi ha fatto subito una bella impressione fin dai primi colloqui, si è messo immediatamente a disposizione dello staff e dei suoi nuovi compagni di squadra. Nel dare il bentornato tra i ’Pirati’ a Dell’Amico il presidente Davide Orsini e tutti i tesserati del club gli fanno "un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in bianconero".

Ilaria Gallione