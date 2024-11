Calcio: Prima categoria. Capezzano sogna il poker

In Prima categoria il campionato entra nel vivo, quando siamo arrivati alla decima giornata.

Il Capezzano ben costruito dal diesse Davide Pisani (nella foto) va alla ricerca di quella che sarebbe la 4ª vittoria di fila: sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ la squadra allenata da Riccardo Coli oggi alle 14.30 riceve il Romagnano fresco di cambio in panchina (con l’ex Camaiore e Massese in Eccellenza Raffaele Moriani subentrato all’esonerato Davide Tedeschi). Arbitrerà Marco Incontrera di Livorno. Ancora fuori il difensore Tancredi ma davanti rientra Del Frate. Dubbi sugli esterni alti. Probabile formazione (4-3-3): 1 Bartelletti; 2 Dalle Luche, 5 Sacchelli, 4 Barsotti, 3 Pardini; 8 M. Pacini (C), 6 Lampitelli, 7 L. Pacini; 10 Del Frate (Cerri), 9 Correia, 11 Baldi (Toma o Checchi).

La Torrelaghese invece è fuori casa, a Corsagna (dove fischierà Tommaso Di Sacco di Pisa). Mister Riccardo Belluomini è senza Galli, Pezzini, Grossi (squalificato) e Cagnoni. Emergenza dunque in mezzo al campo, dove la coperta diventa corta. Se non altro rientra Sereni dalla squalifica. Gara non facile. Probabile formazione (4-4-2): 1 Bertini; 2 Zini, 5 Salini, 4 Bonuccelli (C), 3 Martinelli; 7 Chelotti, 6 Barozzi, 8 Petrucci, 10 Tartarini; 9 Baroni, 11 Saviozzi.