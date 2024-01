Calcio Prima Categoria: il mercato entra nel vivo. Passarello a Barberino, Ricceri a San Casciano

Nel campionato di Prima categoria le società Barberino Tavarnelle e Sancascianese portano a termine due importanti colpi di mercato. A San Casciano è arrivato Niccolò Ricceri, centrocampista classe 1995. Niccolò inizia a giocare con le maglie di Sales e Floria. Nei dilettanti fa il suo esordio in Serie D col Fiesole Caldine, per poi passare alla Rufina (Promozione), Valdarno (Eccellenza), Pontassieve, Dicomano, Molinense, Bagno a Ripoli e di nuovo a Fiesole, dove lo scorso anno vince il campionato di Prima Categoria. Ora la firma con la Sancascianese a disposizione di mister Falco.

"Lasciare Fiesole - afferma Niccolò Ricceri - è stata una decisione difficile, dopo una stagione eccezionale in un gruppo davvero di grande valore. Ho scelto di affrontare questa nuova sfida con entusiasmo. A causa di un infortunio, subito all’inizio della stagione, sto recuperando la mia condizione fisica migliore".

Il Barberino Tavarnelle ha tesserato invece Stefano Passarello, giocatore con un illustre passato. Passarello, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Avellino, fino ad arrivare nella formazione Primavera della squadra campana in Serie B. Dopo una lunga militanza in Serie D con presenze nello Scandicci, nel Lanuesi in Sardegna, nel Ghiviborgo e la sua ultima squadra è stata il Seravezza Pozzi.

Si tratta di un jolly con grandi qualità, che può essere utilizzato come esterno sia di centrocampo che di attacco e anche come mezzala. Insomma un acquisto che va ad incrementare ulteriormente lo scacchiere a disposizione di mister Temperini. Le sue armi migliori sono la velocità, la capacità tecnica e la passione. Passarello ha detto che è stata una scelta dettata dal cuore.

Francesco Querusti