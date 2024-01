Calcio Prima categoria. Il Pianella di Baroni cerca a Manciano la sesta gioia di fila

Nel girone E del campionato di Prima categoria l’andata si chiude con una clamorosa occasione per il Pianella: i ragazzi di mister Baroni, terzi in classifica, domani vanno infatti a Manciano in casa del fanalino di coda: sarà la sesta vittoria consecutiva dei biancoazzurri? Le altre squadre senesi sono tutte nel buglione di una classifica che fa fatica a delineare una zona play-off e una play-out: domani si disputeranno Casolese-Massa Valpiana (e cioè i biancorossi contro il tritatutto del girone), Forte di Bibbona-Gracciano, Badesse-Argentario, Monterotondo-San Miniato e San Gimignano-Pomarance. Nel girone F partitissima per la capolista San Quirico, che domani va a Viciomaggio (terzo in classifica). Seconda, per importanza, è Fontebelverde-Chiusi: siamo nel cuore della zona retrocessione! Atletico Piancastagnaio-Cortona, Fratta-Ponte d’Arbia, Spoiano-Acquaviva e Tegoleto-Amiata concludono il programma. GiuSte