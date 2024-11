Calcio Prima categoria. Il Radicondoli piazza un ottimo colpo. Preso il giovane centrocampista Macchi

Nuovo ingresso per l’organico del Radicondoli, nel campionato di Prima categoria girone C. Arriva nella rosa dei rossoneri il centrocampista ventunenne Francesco Macchi (nella foto), un elemento di valore che è un conoscitore anche di realtà di serie superiori considerati per esempio i trascorsi nel Poggibonsi durante il cammino dei giallorossi nell’Eccellenza Toscana. Francesco Macchi, già a disposizione del tecnico e calciatore del Radicondoli Gaetano Calà Campana, vanta inoltre delle proficue esperienze con le maglie della Casolese, del Gracciano, del Lebowski. Potrebbe essere dunque, Macchi, giovane e con all’attivo diverse opportunità nella crescita agonistica, una pedina ideale per consentire al team rossonero di continuare a navigare in tranquillità in un torneo pieno di insidie come quello ritrovato nei mesi scorsi dal Radicondoli.

Un salto a distanza di un notevole arco di tempo dal precedente periodo trascorso in Prima dal sodalizio fondato dagli appassionati del posto più di cinquanta anni or sono. In programma domenica prossima per il Radicondoli (reduce dal successo di 2-1 con il Fonteblanda) la sfida a Siena con il San Miniato per la giornata numero 11 di un cammino che vede in graduatoria a quota 13 il collettivo di Calà Campana.