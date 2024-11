Calcio Prima categoria. Il San Gimignano cambia tecnico e richiama Molfese: "L’area tecnica resta al suo posto. Dobbiamo salvarci»

Appena il tempo di dare un’occhiata all’ultima partita dei neroverdi del Sangi a Donoratico e quindi all’ennesima sconfitta (1-0) e a quel terzultimo posto in classifica con soli 5 punti che è arrivato il cambio. Ratificate le dimissioni dell’ormai ex tecnico Riccardo Carapelli uscito da onesto sportivo e al suo posto, dopo la reggenza di pochi giorni del ds Daniele Marchi la scelta della Società è caduta all’orecchio del giovane tecnico colligiano docg Paolo Molfese. Un ritorno al Santa Lucia di Molfese in un momento piuttosto delicato e difficile per il San Gimignano con il nuovo presidente Giampiero Guerini, portato al Santa Lucia da Tommaso Becagli (quello che ha portato al Santa Lucia la Florentia San Gimignano, donne di serie A) prima di lasciare il Sangi Fc per motivi di lavoro.

Con queste nuove motivazioni la società neroverde l’altra sera ha lanciato via social il nuovo allenatore. Si fa oramai così. O quasi. "Molfese sarà il nuovo allenatore del San Gimignano. Un gradito ritorno dopo le parentesi in serie D e in Eccellenza e lavorato molto sul territorio più volte allenatore della Colligiana, Certaldo….. ." E via via scorrendo il cammino di Paolo Molfese dove ha fatto scuola e cultura calcistica. Si potrebbe dire senza alzare il tiro per carità e si ri-potrebbe dire essere arrivata la persona giusta al momento giusto. Tutto è possibile. Anche l’impossibile.

"Ho scelto di tornare a guidare il Sangi per la richiesta del presidente, dal direttore sportivo Marchi e il dg Mugnaini – la voce di Molfese (nella foto) –. L’area tecnica - precisa –, rimane al suo posto. Sono stato stimolato dall’idea di fare calcio anche in una situazione difficile con l’obiettivo di uscire da un’imbarazzante realtà. Dobbiamo salvarci. Cercare insomma di fare più punti possibile con l’obiettivo salvezza".

L’allenatore Paolo Molfese non chiede la luna nel pozzo da buon osservatore, con riflessione lucida e chiara e neppure chiede di fare miracoli. E domenica, ironia della sorte, i neroverdi di Paolo Molfese scendono sul campo di Gracciano nel derby valdelsano in periferia di Colle.

Romano Francardelli