Calcio Prima categoria. Il San Quirico cerca punti importanti in quel di Tegoleto

Trenta punti in 15 partite: il San Quirico è primo a pari merito con il Capolona Quarata nel girone F del campionato di prima categoria e domani inizia il ritorno affrontando la delicata trasferta di Tegoleto. Turno più favorevole, almeno sulla carta, per l’Acquaviva, che giocherà in casa del Fratta Santa Caterina ultimo in classifica. Nelle zone alte della graduatoria spicca lo scontro diretto Olmoponte-Atletico Piancastagnaio, mentre l’Amiata ha il pronostico dalla sua parte nel match interno con il Chiusi ed il Ponte d’Arbia cercherà almeno un punto in casa della Valdichiana. In coda la Fontebelverde ospita l’Arezzo F.A.. Nel girone E il Pianella va a Monterotondo ed il San Gimignano ospita l’Argentario. Domenica non facile per la Casolese che riceve il Donoratico e per il Badesse che è atteso dal Venturina. Il San Miniato a Bibbona ed il Gracciano a Manciano: possibili due vittorie?

GiuSte