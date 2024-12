Calcio prima CATEGORIA: il serricciolo dà un importante segnale di risveglio imponendo il pari alla BIG Capezzano. Il ds Matteo Taricco ottimista: "Ora avanti così, siamo sulla strada giusta»

Grazie a una prestazione di grande livello il Serricciolo ha costretto la corazzata Capezzano a non andare oltre l’1-1. Un pareggio che nell’arco dei 90 minuti sta pure un po’ stretto ai gialloblù, protagonisti di un’ottima prova contro un avversario che si è dimostrato tosto, ma che deve ringraziare il proprio portiere per aver compiuto almeno tre parate provvidenziali, difendendo con gli artigli il risultato. "Non posso fare altro che evidenziare la grande prestazione della mia squadra – afferma mister Paolini – e ringraziare i ragazzi per questa gara che è stata bellissima sotto tutti i punti di vista. L’impegno, la voglia e l’agonismo non sono mai venuti meno e anche sotto l’aspetto tecnico è andata piuttosto bene. È mancata solo la vittoria anche perché di fronte abbiamo trovato un Bartelletti in super giornata e che senza ombra di dubbio è stato migliore in campo, negandoci più volte la gioia del gol. Noi sicuramente siamo stati poco precisi sotto porta, soprattutto in un paio di opportunità. Discutibile la direzione dell’arbitro in occasione del loro pareggio, ma sono comunque contentissimo. Avanti così perché siamo sulla strada giusta".

Gli fa eco anche il ds Matteo Taricco: "Abbiamo disputato una partita importante contro quella che alla vigilia era la capolista e secondo me meritavamo di più. La mentalità è quella giusta perché dopo questo pari i ragazzi non erano felici, probabilmente perché speravano di veder concretizzati in maniera diversa i propri sforzi. Io e la società onestamente siamo molto felici perché la squadra ha dato una risposta positiva e ha messo in mostra un grande orgoglio. Siamo certi di essere tosti e di poterci rialzare". La classifica è ancora piuttosto pericolante e proprio per questo i galletti dovranno far propria la prossima sfida contro il Cqs Pistoia.

Ilaria Gallione