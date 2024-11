Calcio Prima categoria, l’attaccante del Riomaior figlio dell’ex aquilotto Emiliano. Milone riassapora la gioia del gol: "Che emozione, una bella vittoria»

Gianluca Milone, 22 anni, attaccante esterno del Riomaior, con un guizzo vincente ha messo la sua firma nella sfida con la Castelnovese, chiudendo i conti (appena entrato in campo) dopo i gol di Biloni e Di Muri.

Quali sono state le sue sensazioni dopo aver siglato un gol che mancava da un po’?

"Ero a secco da diverso tempo, quindi la gioia è stata ancora più grande. Il gol mi mancava e sono contento di essermi sbloccato. Mi sono sempre allenato bene insiemi ai miei compagni, sono molto contento dei risultati della squadra".

Vi aspettavate questo inizio di stagione così esaltante, da neopromossa?

"Il nostro obiettivo resta la salvezza. Poi penseremo partita per partita. Non ci creiamo troppe aspettative, ma siamo molto soddisfatti del cammino fatto finora, con risultati importanti".

In attacco la concorrenza è tanta. Come vive il rapporto con i compagni di reparto?

"Io generalmente subentro a partita in corso, quindi gran parte del merito in genere è dei miei compagni. Sono tutti calcisticamente molto intelligenti, sono dotati tecnicamente e sanno gestire bene tutte le fasi dell’attacco. In squadra ci sono nomi importanti, la squadra è equilibrata in ogni i reparto. Mi trovo bene con tutti".

È il suo secondo anno al Riomaior, l’anno scorso avete ottenuto la promozione in Prima

"Qui sto molto bene e la squadra, seppur piuttosto giovane, si sta togliendo parecchie soddisfazioni. L’anno scorso abbiamo ottenuto il salto di categoria e ora cercheremo di giocarci al meglio le nostre possibilità. Prima di arrivare al Riomaior ho giocato nel Ceparana e nel Pegazzano".

Anche lei è un figlio d’arte, una prerogativa della squadra. Suo padre Emiliano ha vestito la maglia dello Spezia Calcio, in vari periodi, dal 1998 al 2011. Quali consigli le ha dato finora?

"Nel gruppo non sono l’unico ad avere un parente che ha giocato nello Spezia. Mio padre mi segue ed è soddisfatto perché vede il mio impegno. Gioco, però, in un ruolo diverso, visto che lui era un difensore. Non può darmi quindi troppi consigli, ma qualcosa da dire lo trova sempre!".

Ilaria Gallione