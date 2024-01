CALCIO - PRIMA CATEGORIA. Marginone inarrestabile. Il derby all’Atletico

Nel girone "A" continua la marcia inarrestabile della capolista Marginone che, sul proprio terreno, batte 2 a 0, con un gol per tempo, il Pescia, con le firme di Gabriele Pagni e Gabriele Cortesi. L’Academy Porcari, però, non molla e continua ad inseguire, espugnando di misura il campo dei Giovani Via Nova, con Haoudi. Il derby tra Capannori ed Atletico Lucca termina con la vittoria per 0 a 1 dei rossoneri, grazie al gol di Secchi al 29’ del secondo tempo. Successo esterno anche per il Corsagna che, grazie ai tre punti, raggiunge la Folgor Marlia in piena zona play-off. I ragazzi di Piercecchi vincono 3 a 2 sul campo dell’Unione Tempio Chiazzano. Per i neroverdi i gol sono stati messi a segno da Fiumicino, Giannotti e Castelli su rigore; ai padroni di gara non sono bastate le reti di Festa e Di Base.

Sconfitta esterna, infine, per la Folgor che perde per 4 a 3 sul campo del Serricciolo. Massesi che passano con i gol di Ninotti, Angelotti, Piscopo e Barrattini; alla Folgor non sono bastate la rete di Ragghianti e la doppietta di Pistoresi, tutte su rigore.

Alessia Lombardi