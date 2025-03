Calcio prima categoria. Montignoso, si assottiglia il vantaggio in vetta. Il tecnico Alberti: "Finale di stagione difficile»

Non è andato oltre l’1-1 il Montignoso nell’ultima uscita di campionato contro il Montecarlo. Dopo il 2-0 dell’andata, che per il rossoblù aveva rappresentato la prima sconfitta stagionale, domenica al ‘Del Freo’ i lucchesi si sono dimostrati ancora una volta indigesti ai ragazzi di Alberti, avanti al 25’ con Vatteroni, ma messi poi alle corde dai grigiorossi. Il pareggio è stato negato agli ospiti in un paio di occasioni da uno strepitoso Tognoni, impotente però nell’occasione dell’incornata che ha portato al pari di Gagliardi al 20’ della ripresa.

Un risultato, questo, che non può soddisfare appieno il club della Renella, ancora in testa ma che adesso vede ridursi a 1 punto il vantaggio sul Corsagna, uscito vincitore domenica scorsa dal campo della Torrelaghese (2-3), e a 3 quello sul Città di Capannori, che fra le mura amiche ha sconfitto il Pieve Fosciana 5-3. Domenica prossima alle 15 capitan Verduci e compagni affronteranno quindi un Mulazzo a caccia di punti salvezza e reduce dallo 0-0 contro il Cqs (terzo risultato utile consecutivo). L’andata, al ‘Calani’, si chiuse con un rocambolesco 3-3, mentre per il ritorno i montignosini potranno sfruttare per il secondo turno consecutivo il fattore ‘Del Freo’, dove quest’anno non hanno ancora perso: "Con il passare delle giornate – ha commentato il tecnico rossoblù, Alberti – le differenze sia tecniche che relative al campo si assottigliano, perché c’è chi ha più energie e chi ne ha meno. Il Mulazzo, poi, così come il Montecarlo, si è rinforzato tanto con il mercato di dicembre. È come affrontare una squadra nuova".

Alessandro Salvetti