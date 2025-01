Calcio prima categoria: Occasione contro l’ultima in classifica. Leccese vuole un Mulazzo affamato di vittoria

Il Mulazzo, domani alle 15, al ’Calani’, ha l’occasione di uscire da un momento poco esaltante sfidando il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano. Vietato rinviare l’appuntamento con i 3 punti. Un po’ tutti nel clan rossoblù seguiranno con palese speranza nel cuore e fiducia che l’avvento del tecnico Leccese possa aver provocato nella squadra una benefica reazione. Infatti, il nuovo tecnico durante queste settimane ha affrontato con cautela e pragmatismo le situazioni, ricaricando le gambe per poter ricaricare la testa. La partita con il Tempio ha questa specifica indicazione, perché uno stop con i pistoiesi potrebbe avviare una crisi. "La partita di domani contro il Tempio Chiazzano è di una delicatezza e di una importanza incredibile – sostiene l’allenatore – perché affrontiamo una squadra giovane che contro di noi sarà quasi all’ultima spiaggia per tentare di recuperare la zona playout. Ma anche noi dobbiamo dare una scossa alla classifica e fornire una prestazione con voglia e fame per toglierci dalle sabbie mobili. Ho tanta fiducia nei ragazzi che stanno lavorando bene. Aspettiamo ancora il rientro di Bortolasi, valutando le condizioni di Manenti".

