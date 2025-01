Calcio Prima categoria. San Gimignano, così non va! E’ penultimo in classifica. Il presidente Guerini sicuro: "Tutti insieme ce la faremo»

Diciamo subito, senza puntare il dito su nessuno, che ci sono stati anni felici e meno felici per il San Gimignano Calcio. E sicuramente qualcosa in questi ultimi tempi in Prima categoria non ha funzionato. Un Sangi che ha voltato pagina rispetto a un passato rimasto nella memoria dentro le mura e sul campo del Santa Lucia con i neroverdi del nuovo gruppo ‘San Gimignano Fc’ del presidente Tommaso Becagli, quello della Florentia Sangi donne di sere A. Ma strada facendo il presidente Becagli ha dovuto rinunciare per motivi e impegni di lavoro dopo la galoppata dalla Terza alla Prima categoria tutta d’un fiato. Con i neroverdi messi nelle mani da Becagli all’amico a presidente l’imprenditore lodigiano Giampiero Guerini (a destra nella foto con il dg Fabiano Mugnaini) al suo primo impegno nel calcio giocato e parlato. Un lavoro cominciato con passione, volontà ed entusiasmo ma nel calcio giocato purtroppo ci vuole ben altro. Un Sangi che naviga in acque agitate al penultimo gradino della classifica con soli dieci punti. La triste realtà. Senza, si ripete fino alla noia, addossare la croce a nessuno, tanto meno al nuovo allenatore Paolo Molfese, chiamato in corsa a raddrizzare il timone. Nel calcio a qualsiasi livello oltre alle parole ci vogliono i fatti. Su questa realtà il presidente Giampiero Guerini a cuore aperto si è fatto sentire con una sofferta letterina (quasi) ai piedi dell’albero al popolo neroverde.

"Mi trovo a scrivere di questa annata difficile, anzi difficilissima per il San Gimignano. Capisco i nostri tifosi che hanno tutte le ragioni di essere arrabbiati per questo penultimo posto in classifica. La nuova società vuole il bene del Sangi, ora e sempre, ma non è facile capire la mancanza di risultati. Le colpe vanno suddivise tra tutti, ma io mi sento il maggior responsabile essendo il presidente e mi scuso. A fine anno faremo delle valutazioni, ora però dobbiamo capire in fretta perché una squadra costruita per andare ai play-off insegue i play-out, e sono convinto che ce la faremo. E’ il momento di tornare ad essere il San Gimignano tutti insieme". Non manca di una virgola nella speranza che nella calza della Befana si trovi il carbone di zucchero.

Romano Francardelli