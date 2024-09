Calcio Prima categoria. Si torna al girone da 16 squadre: "Marola e Bolanese le favorite»

Importante novità nel campionato di Prima categoria che da questa stagione torna con la formula dei gironi a 16 squadre, con 30 partite da disputare. Il campionato inizierà domenica 29 settembre e si concluderà il 4 maggio, le soste previste sono due, una per le festività natalizie e l’altra per quelle pasquali. Le compagini spezzine al via sono 11 undici: Amegliese Iron Fox, Bolanese, Brugnato, Cadimare, Castelnovese, Colli, Marolacquasanta, Riccò Le Rondini, Riomaior, Romito Magra e Santerenzina. Nel girone D se la vedranno con le 5 genovesi Atletico Casarza Ligure, Casarza Ligure, Cogornese, Lavagna e Segesta. Spiccano quattro derby molto sentiti di cui tre si disputeranno nelle prime tre giornate. Si parte la prima giornata con la sfida Casarza-Atletico Casarza, alla seconda giornata si terrà quello lavagnese tra Lavagna e Cogornese, alla terza giornata si svolgerà quello della costa dei ‘pirati’ tra Cadimare e Marolacquasanta ed infine alla quinta giornata si giocherà quello di Castelnuovo Magra tra Colli e Castelnovese. A tastare il polso al campionato ormai alle porte è il presidente del Riccò Le Rondini Carlo Paganini. "Il campionato è tornato a 16 squadre, di conseguenza è più impegnativo soprattutto oltre all’aspetto fisico anche mentale dato che ultimamente giocavamo tornei ridotti. Oltretutto anche la sosta natalizia è più breve quindi dovremo fare una preparazione atletica diversa. Inoltre quest’anno affronteremo più squadre genovesi e questo oltre a essere più stimolante alza anche il livello del campionato.

Riguardo alle favorite io credo che Casarza Ligure, Lavagna, Marola, Bolanese e Cadimare dovrebbero contendersi le posizioni di vertice. Senza escludere Brugnato e Segesta che vengono da una stagione da protagonisti e vorranno ripetersi. Ci potrebbero essere delle sorprese come le neopromosse Rio Maior e Romito Magra. Noi cercheremo di ben figurare senza metterci vincoli di sorta, ben consci della difficoltà del campionato a cui andremo incontro vedi le nostre ultime due giornate dove incontreremo in sequenza le due favorite Lavagna e Marolacquasanta".

P.G.