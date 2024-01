Calcio prima categoria: TERZA VITTORIA CONSECUTIVA E CONTRO UNA BIG. E’ un Serricciolo che viaggia a mille. Borghetti: "Un grandissimo primo tempo»

Il Serricciolo ha messo a segno la terza bellissima vittoria consecutiva, conquistando altri punti fondamentali per mettere in cassaforte quanto prima la salvezza. Contro il quotato Academy Porcari i gialloblù hanno dimostrato grande padronanza di gioco, senza alcun timore nei confronti di una formazione che, pur essendo favorita nei pronostici, sul campo ha sofferto la manovra dei lunigianesi. Un successo frutto del duro lavoro che il Serricciolo sta sostenendo da inizio stagione. "I ragazzi sono stati bravissimi – dice il tecnico Borghetti – perché hanno interpretato la gara alla grande. Ben coscienti delle pesanti assenze hanno dato il 200% nell’atteggiamento, nella mentalità e nella voglia di vincere, disputando un grandissimo primo tempo. Hanno proposto un buon calcio, trovando il gol su corner con Casciari e collezionando diverse occasioni per raddoppiare con Passeri e Barattini. Nel secondo tempo l’atteggiamento è stato un po’ più conservativo e volto alle ripartenze. La difesa è stata diligente e arcigna, ma ha concesso qualche calcio di punizione di troppo, dove Santini si è fatto trovare pronto, salvando il risultato e permettendoci di concludere la sfida sull’1-0". Domenica prossima i galletti saranno chiamati a un altro difficile test in trasferta contro il Corsagna, attuale quarta forza del girone e reduce dall’ottimo pareggio contro la capolista Marginone.

Ilaria Gallione