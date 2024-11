Calcio prima. Coppa Toscana. Folgor e S. Godenzo volano ai quarti

Nella Coppa Toscana di Prima Categoria passano Folgor Calenzano e San Godenzo. Negli ottavi di finale sono state sospese per nebbia due partite: Sancascianese-Bibbiena all’81’, sul punteggio di 1-0 per i locali, e Gambassi-Atletico Etruria al 50’, con gli ospiti in vantaggio 1-0. La Folgor Calenzano ha battuto in casa per 2-0 la Dinamo Florentia, con reti di Vanni e Giuntini. Il San Godenzo ha vinto ai rigori sul campo del Città di Capannori: 1-1 al 90’, con vantaggio ospite di Clementi e pareggio dei lucchesi nella ripresa, prima del 5-4 dal dischetto.

In un posticipo dei sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria lo Spartaco Banti Barberino si è qualificato eliminando la Ludus ’90 Valle dell’Arno. I 90’ regolamentari si sono conclusi sul 2-2, poi i mugellani hanno prevalso per 7-6 ai calci di rigore. Vantaggio barberinese nel primo tempo con Tommaso Comelli; nella ripresa gli ospiti hanno pareggiato con un tiro di Murras deviato da Tommaso Comelli, prima del nuovo vantaggio locale con Borsotti. Wahabi ha pareggiato per la Ludus ’90, portando la gara ai rigori.