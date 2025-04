Robur: Preparazione in vista della sfida con Ostiamare tra infortuni e speranze play off

Archiviata la Pasqua, la Robur ha ripreso la preparazione in vista della partita casalinga di domenica con l’Ostiamare, penultimo step della stagione regolare e gara di congedo, per quest’anno, dal vecchio Rastrello. Se la bruciante sconfitta di Seravezza, contro la retrocessa Fezzanese, ha complicato ma non pregiudicato la rincorsa ai play off, nei prossimi 180 minuti (il cammino dei bianconeri si chiuderà allo stadio Zecchini con il Grosseto, diretta concorrente ad appena un punto di distanza, come l’Orvietana) Bianchi e compagni dovranno spingere sull’acceleratore se vorranno centrare l’obiettivo minimo.

E sì che la settimana di lavoro non è iniziata certo con notizie particolarmente incoraggianti: gli esami ecografici a cui è stato sottoposto Cavallari, costretto, in Liguria, a uscire dal campo dopo appena 10 minuti, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il difensore sarà quindi costretto a guardare i compagni. Anche Lorenzo Lollo (foto), sostituito a gara in corso per infortunio contro la Fezzanese, sarà fuori dai giochi a causa di una distorsione alla caviglia destra. Entrambi i bianconeri hanno già iniziato il loro programma personalizzato, proprio come il lungodegente Ricchi. In difesa, pertanto, le celte di mister Voria saranno, e non è una novità, forzate: Biancon, di rientro dalla squalifica, andrà ad affiancare Achy con il possibile utilizzo a destra di Morosi, per quanto affaticato nell’ultimo periodo, e a sinistra di Di Paola, nonostante il terzino abbia nei giorni scorsi accusato un problema alla spalla.

Nella speranza che tutto fili liscio, non come a Seravezza: a disposizione, il tecnico bianconero, ha soltanto due difensori centrali e Lollo, il giocatore dell’organico più adattabile al ruolo è, come detto, out. Dita incrociate: la sessione di allenamento di ieri ha visto la rosa dedicarsi a una parte di lavoro fisica, per poi passare a una serie di possessi palla tecnico-tattici. La giornata si è poi conclusa con la classica partitella finale. Bianchi e compagni torneranno in campo questa mattina all’Acquacalda; per domani è invece in programma una doppia sessione, di nuovo al Bertoni al mattino e allo stadio Franchi nel pomeriggio (start alle 15, così come la gara con l’Ostiamare). La sessione di venerdì e la rifinitura di sabato si svolgeranno, al mattino, al campo Bertoni.