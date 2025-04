Sinalunghese: Gianluca Machetti nuovo direttore sportivo per la Promozione

L’amara retrocessione nel playout contro l’Antella sembra essere solo un ricordo. La Sinalunghese infatti è già pronta a iniziare la nuova stagione e a solo una settimana dall’ultima partita del campionato inizia a lavorare per il futuro. Nello staff tecnico oltre ai confermati Bruno Mugnai come dg e Alessandro Baini come direttore responsabile della prima squadra, viene aggiunto un direttore sportivo: si tratta di Gianluca Machetti apprezzato nell’ambiente rossoblu avendo giocato nella Sinalunghese per quattro stagioni da calciatore. Machetti dopo una lunga carriera con 525 presenze e 101 gol ha appeso le scarpe al chiodo nella sua San Quirico. Adesso ha accolto con entusiasmo l’invito del presidente Polvani di passare alla scrivania per sfruttare la sua profonda conoscenza del calcio toscano. Della struttura tecnica continuerà a far parte anche Massimo Buracchi. Lo staff è già a lavoro per individuare l’allenatore e per allestire una rosa in grado di competere per le posizioni di vertice nel prossimo campionato di Promozione. Terminati i campionati giovanili, si terrà l’assemblea dei soci e la Sinalunghese provvederà a individuare tutte le cariche e gli incarichi del proprio organigramma.