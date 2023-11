Calcio prima. Coppa Toscana. Il secondo turno

Prima Categoria torna in campo oggi per il secondo turno della Coppa Toscana. Sono quattro le partite che riguardano le società fiorentine, su un totale di 16 incontri che si disputeranno tutti nel pomeriggio, con inizio alle ore 14.30. La neopromossa Albacarraia ospita la Folgor Calenzano in un derby molto atteso, che replica quello giocato in campionato domenica scorsa e vinto dai padroni di casa per 3-1. Un’altra neopromossa ospita una squadra scesa dalla Promozione in un derby: la Resco Reggello attende la visita della Rignanese. In campo anche Gambassi-Barberino Tavarnelle e Chianti Nord-Audace Galluzzo Oltrarno a Strada in Chianti.