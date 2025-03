Calcio - Prima e Seconda categoria: la giornata. Corsagna continua la rincorsa. Il Piazza festeggia la promozione

In Prima categoria, nel girone "A", continua la corsa del Corsagna alla capolista Montignoso. I ragazzi di Piercecchi si aggiudicano il derby contro il Corsagna grazie a Signorini e Fiumicino, mentre al Capannori non basta Pistoresi nell’altro derby contro il Porcari che pareggia con Frugoli. Vittoria anche per Montecarlo con una doppietta di Ragghianti ed un gol di Biagi sul Romagnano. Pareggio tra Folgor Marlia e Pieve Fosciana: a Pieretti risponde Bachini, mentre ai Diavoli Neri Gorfigliano non basta Frigeri contro il Mulazzo.

In Seconda categoria, girone "A", sconfitte casalinghe per la Folgore Segromigno Piano che ci prova con Del Barga contro l’Atletico Carrara dei Marmi e per il Pieve San Paolo (non basta Ezzaki) con la Filattierese. Nel girone "B" il Piazza al Serchio, con la vittoria sul Fornaci, firmata da Morelli, conquista la promozione con due giornate d’anticipo. Pareggio a suon di gol tra Ghivizzano e Borgo a Buggiano: agli aquilotti non bastano la doppietta di Ghiloni ed i gol di Bravi, El Bassraoui, Ghafouri. Vittorie per: l’Atletico Castiglione, che passa con Biggi sul San Macario Oltreserchio; il Gallicano (che con Pieroni batte il Chiesina Uzzanese) e il Cascio (che con Bertelloni, Alberti e Taddeucci espugna il campo dei Giovani Via Nova). Successo anche per la già retrocessa Morianese che, con la doppietta di Ghiglioni, batte il Molazzana cui non è bastato Martinelli. Arriva, invece, una sconfitta per l’Academy Tau sul campo del Pescia, mentre Valfreddana e Borgo a Mozzano pareggiano, rispettivamente, con Catinali e Fati.

Alessia Lombardi