Calcio: Prima e Seconda categoria. Torrelaghese dalla capolista. Corsanico in casa

In Prima e Seconda categoria oggi alle ore 15.30 si gioca la 28ª e terzultima giornata.

In Prima categoria ci sono Montignoso-Torrelaghese (arbitra Lapo Ponzalli di Prato) e Capezzano Pianore-Serricciolo (Niccolò Ferro di Prato). La Torrelaghese dunque va sul campo della capolista lanciata al titolo: i gialloviola saranno privi di Galli e Baroni (per il centravanti stiramento del collaterale) oltre che dello squalificato Cagnoni. Indisponibile pure Chelotti. Rientra capitan Bonuccelli e dunque mister Riccardo Belluomini tornerà alla difesa a quattro. Il Capezzano invece è al “Maggi-Matteucci“ sempre senza Toma e Domenici, cui si aggiunge poi l’assenza di Tancredi. Rientrano però i terzini titolari Dalle Luche dalla squalifica e Pardini dall’infortunio.

In Seconda categoria ci sono Corsanico-San Vitale Candia (Edoardo Palarchi di Prato) e Dallas Romagnano-Massarosa (Lorenzo Di Carlo di Pisa). L’attesa però è tutta per il derbyssimo di domenica prossima. Al Massarosa manca poco per ritenersi matematicamente salvo mentre gli orange del Corsanico ormai giocano in tranquiliità e scioltezza, protagonisti di un girone di ritorno davvero considerevole. Nel Massarosa out solo Pulina, i gemelli Ali e Farnocchia.