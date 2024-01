Calcio: Prima e seconda categoria. Capezzano-Corsanico, un derby che vale molto. Le camaioresi sono a un bivio

Prima categoria. Giro di boa per i tornei di prima e seconda categoria. Forte e Capezzano proveranno a iniziare bene il nuovo anno per non perdere terreno nella corsa ai primi posti. Gli squali del Forte provano oggi in casa (ore 14,30) con il Corsagna a blindare il terzo posto. Qualche problemino da superare per il tecnico Luca Cagnoni che non potrà contare su De Wit e gli squalificati Della pina e Maggi; in forse anche Valori, Francesco Sodini e Giacomo Tedeschi ma si punta obbligatoriamente ai tre punti: "Gara difficile ma dobbiamo essere più forti delle assenze, zero alibi".

Il Capezzano ospita il Corsanico nell’unico derby di giornata con tante novità su tutte e due le sponde. I locali per ritrovare il feeling con la vittoria smarrito nelle ultime domeniche contano sui nuovi acquisti, Pardini e Del Mancino; di nuovo a disposizione anche Tancredi e Barsotti mentre è in dubbio Nicola Benedetti. Il tecnico Riccardo Coli: "Ci aspetta una battaglia ma ci siamo allenati bene e la affrontiamo con fiducia". Sulla sponda Orange la novità più grande è il ritorno in panchina di Alfredo Casani dopo l’ultima avventura alla Torrelaghese, il tecnico viareggino che va a sostituire Stefano Maffei grande artefice della salvezza della passata stagione, presenta così il match: "Ho trovato un gruppo giovane ma non demotivato a dispetto dei risultati ottenuti, proviamo a cambiare da subito rotta anche se ci aspetta un avversario molto forte". Nel girone B la Torrelaghese ospita la Villa franchese, i gialloviola di Riccardo Giannini a loro volta devono fare risultato per abbandonare quanto prima i bassifondi.

Seconda categoria. Il Massarosa di Misuri, rivelazione del torneo rende visita al Monzone,gara da tripla per le due squadre vicine in classifica e con numeri simili. Turno delicato per le Camaioresi, lo Sporting rende visita alla Villafranchese ben messa in graduatoria con l’obiettivo di sbloccarsi lontano dal campo amico mentre il Lido ospita il San Prospero e non ha altre strade se non la vittoria per garantirsi maggiore serenità.